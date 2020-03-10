69 yaşındaki ünlü oyuncu: Mayolu pozlarımı hiç rötuşlamadım, ne görüyorsanız ben öyleyim

HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ Oysa bazıları hiç öyle düşünmüyor. Tıpkı 69 yaşındaki ünlü oyuncu Jane Seymour gibi... Yakında 70 yaşına girecek olan Seymour, People dergisine yaptığı açıklamada Instagram'da paylaştığı hiçbir pozunu photoshop dahil hiçbir düzeltici uygulamadan geçirmediğini söyledi. Jane Seymour "Her şey o fotoğraflarda gördüğünüz gibi" diye konuştu.