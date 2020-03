69 yaşındaki ünlü oyuncu: Mayolu pozlarımı hiç rötuşlamadım, ne görüyorsanız ben öyleyim

JAMES BOND KIZI 1951 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Jane Seymour, kariyerine 1966'da Richard Attenborough'un yönettiği Oh! What a Lovely War filmindeki küçük rolüyle başladı. Kısa bir süre sonra filmin yönetmeninin oğlu Michael Attenborough ile evlendi. 1970 yılında ilk önemli rolünü, İkinci Dünya Savaşı öyküsünü anlatan The Only Way adlı oyunda aldı. 1972 yılından itibaren televizyon filmleri ve dizilerde görünmeye başladı. "Bond kızları" listesinde ilk sırada yer aldı.1973'te eşinden ayrıldıktan sonra tv dizilerinde oynamayı sürdürdü. 1984 yılında Lassiter adlı filmde kamera karşısında soyunan Seymour, Playboy dergisinde kapak oldu.