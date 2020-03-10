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Haber Giriş: 10 Mart 2020 - 12:49, /

69 yaşındaki ünlü oyuncu: Mayolu pozlarımı hiç rötuşlamadım, ne görüyorsanız ben öyleyim

Gösteri dünyasının bazı kadın ünlüleri için yaşlanmak belki de dünyanın en korkunç gelişmesi. Geçip giden yıllara karşı durmak isteyen birçok ünlü bir yandan estetik operasyonlarla gençliklerini korumaya çalışırken bir yandan da sosyal medya filtreleri aracılığıyla olduklarından daha kusursuz görünmek için çabalıyorlar.

INSTAGRAM, DEPO PHOTOS 

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1HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ

HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ

Oysa bazıları hiç öyle düşünmüyor. Tıpkı 69 yaşındaki ünlü oyuncu Jane Seymour gibi... Yakında 70 yaşına girecek olan Seymour, People dergisine yaptığı açıklamada Instagram'da paylaştığı hiçbir pozunu photoshop dahil hiçbir düzeltici uygulamadan geçirmediğini söyledi. Jane Seymour "Her şey o fotoğraflarda gördüğünüz gibi" diye konuştu.

2HER GÜN SPALARDA DEĞİLİZ

HER GÜN SPA'LARDA DEĞİLİZ

Seymour, çıktığı Costa Rica tatilinde çekilen videosuyla ilgili olarak da hiçbir makyaj yapmadığını saçını düzeltmediğini söyledi. Orada çok güçlü bir şelalenin sularıyla boğuştuğunu anlattı.

3MESELE ÖLÇÜLÜ OLMAK

MESELE ÖLÇÜLÜ OLMAK

Jane Seymour, insanlara, sadece çok basit birkaç adım atarak kendilerine bakabileceklerini; görüntülerini koruyabileceklerini göstermeyi istediğini de anlattı. Ünlü oyuncu "Özel bir diyet yapmak yerine yapabildiğiniz kadar duyarlı beslenmek gerek" diyerek her konuda ölçülü olmanın önemini anlattı.

4JAMES BOND KIZI

JAMES BOND KIZI

1951 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Jane Seymour, kariyerine 1966'da Richard Attenborough'un yönettiği Oh! What a Lovely War filmindeki küçük rolüyle başladı. Kısa bir süre sonra filmin yönetmeninin oğlu Michael Attenborough ile evlendi. 1970 yılında ilk önemli rolünü, İkinci Dünya Savaşı öyküsünü anlatan The Only Way adlı oyunda aldı. 1972 yılından itibaren televizyon filmleri ve dizilerde görünmeye başladı. "Bond kızları" listesinde ilk sırada yer aldı.1973'te eşinden ayrıldıktan sonra tv dizilerinde oynamayı sürdürdü. 1984 yılında Lassiter adlı filmde kamera karşısında soyunan Seymour, Playboy dergisinde kapak oldu.

5ÖLÜMDEN DÖNDÜ

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Bir film çekimi için gittiği İspanya'da geçirdiği bir alerjik reaksiyon nedeniyle aldığı antibiyotik ilaçlar yüzünden ölümden döndü. Oyunculuğa bir süre ara veren sanatçı, 2005 yılında yeniden mesleğine başladı. Jane Seymour, dört evlilik yaşadı, özel hayatında çocuk cinsel istismarını önleme çalışmalarında aktif olarak yer aldı, 2 Aralık 2008 tarihinde, Christopher ve Dana Reeve Vakfı tarafından engelliler için yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüllendirildi.

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