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Haber Giriş: 21 Nisan 2020 - 13:41,

68 yıl dile kolay! O paylaşım ortaya çıkardı

Ünlü oyuncunun kutlama paylaşımı kendisiyle ilgili bir gerçeği de ortaya çıkardı.

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 Ünlü oyuncu Jessica Alba, Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde fiziksel olarak kime benzediğini de gözler önüne serdi. 

INSTAGRAM, BACKGRID USA

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38 yaşındaki üç çocuk annesi Alba, büyükannesi Isabel ile dedesinin 68'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Jessica Alba, sosyal medya sayfasında geniş ailesine ait fotoğrafların asılı olduğu bir duvarın videosunu paylaştı.

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O duvarda asılı olan birkaç siyah- beyaz fotoğrafa da ayrı bir yer verdi. Bu şekilde de büyükannesi Isabel ile dedesi Jose'nin evliliklerinin 68'inci yılını kutladı.

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Bu paylaşımda da takipçileri Jessica Alba'nın baba tarafından büyükannesi olan Isabel'e olan benzerliğini gözden kaçırmadı. Birçok takipçibi Alba'nın büyükannesine ne kadar benzediğini vurguladı.

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Jessica Alba, büyükannesinin düğünde çekilen neşeli pozlara da sosyal medya takipçilerinin beğenisini topladı.  Alba'nın babası Mark, Meksika kökenli. Annebi Catherine Jensen ise Danimarka ve Kanada kökenli.

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Jessica Alba, 2008 yılından bu yana yapımcı Cash Warren ile evli. Çiftin iki kız bir erkek üç tane çocuğu bulunuyor.

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