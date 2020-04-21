68 yıl dile kolay! O paylaşım ortaya çıkardı

Ünlü oyuncunun kutlama paylaşımı kendisiyle ilgili bir gerçeği de ortaya çıkardı.
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Ünlü oyuncu Jessica Alba, Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde fiziksel olarak kime benzediğini de gözler önüne serdi.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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38 yaşındaki üç çocuk annesi Alba, büyükannesi Isabel ile dedesinin 68'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Jessica Alba, sosyal medya sayfasında geniş ailesine ait fotoğrafların asılı olduğu bir duvarın videosunu paylaştı.
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O duvarda asılı olan birkaç siyah- beyaz fotoğrafa da ayrı bir yer verdi. Bu şekilde de büyükannesi Isabel ile dedesi Jose'nin evliliklerinin 68'inci yılını kutladı.
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Bu paylaşımda da takipçileri Jessica Alba'nın baba tarafından büyükannesi olan Isabel'e olan benzerliğini gözden kaçırmadı. Birçok takipçibi Alba'nın büyükannesine ne kadar benzediğini vurguladı.
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Jessica Alba, büyükannesinin düğünde çekilen neşeli pozlara da sosyal medya takipçilerinin beğenisini topladı. Alba'nın babası Mark, Meksika kökenli. Annebi Catherine Jensen ise Danimarka ve Kanada kökenli.
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Jessica Alba, 2008 yılından bu yana yapımcı Cash Warren ile evli. Çiftin iki kız bir erkek üç tane çocuğu bulunuyor.