65 yaş üzeri ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kaldırıldı mı? Çocuklar ve yaşlılar otobüs kullanabiliyor mu? Genelgede açıklandı

65 yaş üzeri ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. 21 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan karara gereği 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlaması sona erecek. Toplu taşımalarda uygulanan 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı kullanım kısıtlaması da 1 Temmuz'da kaldırılacak. Konuyla ilgili genelgede yer alan açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşları ile 18 yaş altı gençler/çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamaların yine aynı günden itibaren kaldırılacağı aktarıldı.