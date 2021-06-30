65 yaş üzeri ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kaldırıldı mı? Çocuklar ve yaşlılar otobüs kullanabiliyor mu? Genelgede açıklandı
65 yaş üzeri ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağının durumu İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede belli oldu. Vaka sayılarının düşmesinin ardından Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği Türkiye 1 Temmuz'da yeni bir döneme adım atacak. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce kısıtlama getirilen 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağının kaldırılacağı bildirildi. Toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmaları da sona erecek. Peki, 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı ne zaman kaldırılacak? İşte, o konuyla ilgili genelgede yer alan detaylar.
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65 yaş üzeri ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. 21 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan karara gereği 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlaması sona erecek. Toplu taşımalarda uygulanan 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı kullanım kısıtlaması da 1 Temmuz'da kaldırılacak. Konuyla ilgili genelgede yer alan açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşları ile 18 yaş altı gençler/çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamaların yine aynı günden itibaren kaldırılacağı aktarıldı.
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65 YAŞ ÜZERİ VE 18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALDIRILDI MI?
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, genelgede, sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs'tan bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" sürecinin yürütüldüğü belirtildi.
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Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verileceği belirtilen genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşları ile 18 yaş altı gençler/çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamaların yine aynı günden itibaren kaldırılacağı aktarıldı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu çerçevede tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor."