65 yaş üstü yasakları neler, sokağa çıkma yasağı kaçta? 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı geri geldi! İşte Kabine Toplantısı kararları
65 yaş üstü ve 18 yaş altı yasakları, Kabine Toplantısı ile belli oldu. Milyonların gözü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Koronavirüs kısıtlamalarının istişare edildiği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." ifadesini kullandı. Uzun süredir kısıtlamalara tabi olan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için de yeni kararlar kesinleşti. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı yasakları neler? İşte, Kabine Toplantısı kararları ile ilgili ayrıntılar.
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65 yaş üstü kısıtlamaları son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs kısıtlamalarında yeni önlemler alınırken, gözler 65 yaş üstü yasaklarına çevrildi. Ramazan ayı boyunca yeni tedbirlerin geçerli olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz." dedi. 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması için henüz yeni bir açıklama ise gelmedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ise detaylar belli oldu
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65 YAŞ ÜSTÜ YASAKLARI NELER?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi.Erdoğan 65 yaş üzeri ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05 olarak güncellendi.
Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili genelge yayınlandı. Genelgede şu ifadelere yer verildi;
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.
Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.
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Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.
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Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.