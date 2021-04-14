Gündem Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 01:40 | 14 Nisan 2021 - 01:40

65 yaş üstü yasakları neler, sokağa çıkma yasağı kaçta? 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı geri geldi! İşte Kabine Toplantısı kararları

65 yaş üstü ve 18 yaş altı yasakları, Kabine Toplantısı ile belli oldu. Milyonların gözü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı kararlarına çevrildi. Koronavirüs kısıtlamalarının istişare edildiği toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." ifadesini kullandı. Uzun süredir kısıtlamalara tabi olan 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için de yeni kararlar kesinleşti. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı yasakları neler? İşte, Kabine Toplantısı kararları ile ilgili ayrıntılar.