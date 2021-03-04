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Haber Giriş: 04 Mart 2021 - 09:56 | 

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! İşte yasak saatleri

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri, yasağın devam ettiği illerde değişti. Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan risk gruplarına göre bazı illerde yasağın kaldırıldığını, bazı illerde ise izin saatlerinin artırıldığını duyurdu. Buna göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde devam ediyor. İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ‘Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.’ dedi. Çok yüksek riskli iller arasında Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne de bulunuyor.

2SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

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