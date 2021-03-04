65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! İşte yasak saatleri

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ‘Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.’ dedi. Çok yüksek riskli iller arasında Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne de bulunuyor.