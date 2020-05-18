65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Vatandaşlar sokağa çıkma izninin verildiği tarihlerde dışarı çıkabiliyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan bu kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık edecek. Kabine toplantısında yasağın esnetilmesinin gündeme gelmesi bekleniyor. İşte detaylar…
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Sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği merak edilen konular arasında yerini aldı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor sorusu ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninin verildiği tarihlerde dışarı çıkabiliyorlar. 11 Mayıs’ta normalleşme sürecinin başlamasının ardından gözler sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalara çevrildi.
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65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık edecek. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alınacak. 65 yaş ve üzeri için dün 6 saatliğine sokak izni sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda, illerden gelen son durum da değerlendirilecek. Ayrıca, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesine dönük Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor.
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
20 yaş altı sokağa çıkma izni 0-14 yaş ve 15-20 yaş için iki farklı günde yapılıyor. 20 yaş altı 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.