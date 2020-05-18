65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık edecek. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alınacak.

65 yaş ve üzeri için dün 6 saatliğine sokak izni sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda, illerden gelen son durum da değerlendirilecek. Ayrıca, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesine dönük Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor.