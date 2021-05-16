65 yaş ve üzeri ve 18 yaş altı için yeni karar: 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının biteceği tarih, gündemde yer alan konuların başında geliyordu. 65 yaş ve üzeri ve 18 yaş altı için yeni karar verildi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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Bayramdan sonra 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı son gelişmeler ile takip ediliyordu. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için alınan kararı da paylaştı.
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18 YAŞ ALTI ve 65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
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Kademeli normalleşme döneminde, hakkı olmasına rağmen Kovid-19 aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.
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SEYAHAT EDEBİLİRLER Mİ?
Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.
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YENİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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Normalleşme kapsamında ilk olarak berber, terzi, kuaför gibi küçük işletmelerin açılabileceği konuşuluyor. Restoran ve kafelerin de dış alanlarını kullanarak saat ve müşteri kotasıyla açılabileceği konuşuluyor.
Kademeli açılma süreci içerisinde düğün, nişan, taziye, asker uğurlama gibi organizasyonlara vaka sayılarının daha da düşmesinden sonra izin verilmesi bekleniyor.