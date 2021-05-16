Gündem Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 - 11:23 | 16 Mayıs 2021 - 11:23

65 yaş ve üzeri ve 18 yaş altı için yeni karar: 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının biteceği tarih, gündemde yer alan konuların başında geliyordu. 65 yaş ve üzeri ve 18 yaş altı için yeni karar verildi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?