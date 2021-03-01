20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasak kalktı mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkan iller

TOPLU TAŞIMA İÇİN MUAFİYET AÇIKLAMASI



İstanbul Valiliği'nin kararı ile 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına kısıtlama getirilmişti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanlara kısıtlama muafiyeti getirildi.



Kısıtlamadan muaf tutulacaklar belge şartıyla araçlarıyla ya da toplu taşımayla okullara gidebilecekler.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI



İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.



Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.Ayrıca bu kapsamdaki eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak.



