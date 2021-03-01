20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasak kalktı mı? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkan iller
20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasağın kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Bugün yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkında da açıklama yaptı.
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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada ‘Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.’ dedi. İşte o iller hakkında detaylar
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Mavi ve sarı renkli illerimizde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız sokağa çıkma yasağı kalkarken, turuncu ve kırmızı renkli illerimizde kısıtlamalar devam edecek.
Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu) kategoride yer aldı.
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TOPLU TAŞIMA İÇİN MUAFİYET AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliği'nin kararı ile 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına kısıtlama getirilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanlara kısıtlama muafiyeti getirildi.
Kısıtlamadan muaf tutulacaklar belge şartıyla araçlarıyla ya da toplu taşımayla okullara gidebilecekler.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.Ayrıca bu kapsamdaki eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyor. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanıyor.