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Hürriyet
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Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 11:39 | 

65 yaş üstü ve 20 yas altı seyahat edebilir mi?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların gündeminde yer alan seyahat yasağı, internet üzerinden de araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için seyahat yasağı hakkında herhangi bir gelişme var mı? İşte, seyahat yasağı hakkında pek çok kişinin gündeminde yer alan detaylı bilgiler

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Sokağa çıkma yasağı ve birtakım tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurularının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayımlandı. Genelge kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yas altı seyahat yasağının gündemde yer alıp almadığı merak konusu oldu. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yas altı seyahat yasağı uygulanacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler istisna kapsamında yer alacak.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak;

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Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

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Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığa ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

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