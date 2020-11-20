65 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazına gidebilir mi? Bakanlık açıklama yaptı

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamasının açıklanmasının ardından gözler konu ile ilgili detaylara çevrildi. Her hafta cemaat ile beraber Cuma namazını kılan Müslümanlar, ‘65 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazına gidebilir mi?’ sorusuna yanıt arıyorlar. İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu