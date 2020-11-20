65 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazına gidebilir mi? Bakanlık açıklama yaptı
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar cuma namazına gidip gidemeyeceklerini merak ediyorlar. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre günün belirli saatlerinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkmaları kısıtlanacak. Konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında cuma namazı ile ilgili bir duyuru yayımlandı. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazına gidebilir mi? İşte detaylar
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65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlamasının açıklanmasının ardından gözler konu ile ilgili detaylara çevrildi. Her hafta cemaat ile beraber Cuma namazını kılan Müslümanlar, ‘65 yaş üstü ve 20 yaş altı cuma namazına gidebilir mi?’ sorusuna yanıt arıyorlar. İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu
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65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?
İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Bakanlık cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığını bildirdi.
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Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.