Gündem Haber Giriş: 22 Haziran 2021 - 03:34 | 22 Haziran 2021 - 03:34

65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kaldırıldı mı? 18 yaş altı otobüse binebiliyor mu? Kabine kararı ile netleşti!

65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı var mı sorusunun yanıtı Kabine Toplantısı'nın ardından netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Covid-19'da mücadele ve kısıtlamalarla ilgili olarak Türkiye'nin yeni planını açıkladı. 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan seyahat ve toplu taşıma yasakları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Haziran başında yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde, 65 yaş ve 18 yaş altının şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacağı açıklanmıştı. İşte, 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri toplu taşıma kararı.