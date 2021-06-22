65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kaldırıldı mı? 18 yaş altı otobüse binebiliyor mu? Kabine kararı ile netleşti!
65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı var mı sorusunun yanıtı Kabine Toplantısı'nın ardından netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Covid-19'da mücadele ve kısıtlamalarla ilgili olarak Türkiye'nin yeni planını açıkladı. 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma yasaklarının kaldırılacağını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan seyahat ve toplu taşıma yasakları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Haziran başında yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde, 65 yaş ve 18 yaş altının şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacağı açıklanmıştı. İşte, 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri toplu taşıma kararı.
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18 yaş altı ve 65 yaş üzeri toplu taşıma yasağı için beklenen haber geldi. Koronavirüs risk grubunda yer alan bu yaşlar için uygulanan metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb. toplu taşıma yasağında yeni karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, " Şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" dedi. Bu bilgilere göre 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için geçerli olan toplu taşıma yasağının kaldırılması ön görülüyor. Detayların İçişleri Bakanlığı genelgesinde belli olması bekleniyor.
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65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALDIRILDI MI?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu çerçevede tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor."
Toplu taşıma yasakları hakkında İçişleri Bakanlığı'nda ilerleyen günlerde genelge yayınlanması ön görülüyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
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Bu güzel gelişmelerin devamı için milletçe tedbirlere uymayı sürdürmemiz gerekiyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Biz de aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik. Yerli aşı çalışmalarında da birkaç ay içinde yaygın kullanıma geçebilecek seviyeye gelmeyi ümit ediyoruz.
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Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek, bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bu vesileyle salgının başladığı tarihten bugüne kadar canla başla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız ve güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum