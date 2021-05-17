65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? Yeni kararlar
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir devam eden 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kademeli normalleşme dönemine geçişle birlikte 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kısıtlamaları da gevşetildi. Peki, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi?
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1
Korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir devam eden 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağına yeni düzenleme yapıldı. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs saat 05.00 itibariyle sona erecek tam kısıtlama dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar belirli şartlarda sokağa çıkabilecek ve seyahat edebilecek.
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18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ile aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.
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Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.
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Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.