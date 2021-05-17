65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? Yeni kararlar

18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ile aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.