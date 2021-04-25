65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

18 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı, son gelişmeler ile milyonlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs salgınında risk grubunda yer alan bu yaş grupları için ek tedbirler çıkarılarak toplu taşıma yasağı hayata geçirilmişti. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında dışarı çıkabilirken, 18 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf tutuluyorlar. Ancak 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman kaldırılacağı henüz netleşmedi.