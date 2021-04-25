65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri iki haftalık kısmi kapanma sürecinde verilen sürenin dolması ile yeniden gündeme geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı'nda 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlara toplu taşıma yasağı getirilmiş, bu yaş grubundakilerin sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edeceği bildirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşlar belirlenen saate kadar dışarı çıkabiliyorlar. Milyonların gözü şimdi 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusunun yanıtında. İşte, ayrıntılar.
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18 yaş altı ve 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı, son gelişmeler ile milyonlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs salgınında risk grubunda yer alan bu yaş grupları için ek tedbirler çıkarılarak toplu taşıma yasağı hayata geçirilmişti. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında dışarı çıkabilirken, 18 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf tutuluyorlar. Ancak 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman kaldırılacağı henüz netleşmedi.
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18 YAŞ ALTI ve 65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüs risk grubunda bulunan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı tarih ile ilgili İçişleri Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.
Vaka sayılarının düşmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın verilmesi bekleniyor.
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İZİN SAATLERİ
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere göre 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi.
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Hafta içi 65 yaş ve üzerindeki kişiler 10.00-14.00, 18 yaş altındaki kişiler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Hafta içi ve hafta sonu, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.
Hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında, 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek.
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SEYAHAT EDEBİLİRLER Mİ?
18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilirler.