65 yaş üstü ve 18 yaş altı seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat için izin belgesi alınıyor mu? İşte detaylar
65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağının ardından en çok merak edilen soruların başında bu yaş gruplarında olanların seyahat yasağı olup olmadığı yönünde.. İçişleri Bakanlığı konu hakkında detaylı açıklamada bulundu. İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların seyahat durumları hakkında detaylar
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1
Genelge ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğinden;
2
-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki özel araç veya toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirlerarası toplu ulaşım faaliyeti izne tabi olup seyahat izin kurullarından izin alınması gerekmektedir.
3
-18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilirler.