65 yaş üstü ve 0-14 yaş sokağa çıkma izni olacak mı? Hangi gün ve saat kaç arası izin olacak?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Hem 65 yaş üstü vatandaşlarımızın hem de 0-14 yaş aralığındakilerin sokağa çıkış izni ile ilgili açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında esnetme uygulamasının devam edeceği açıklandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek." dedi
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15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır. 24 Mayıs Pazar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabileceklerdir. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek." açıklamalarında bulundu
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Sağlık Bakanlığımız bünyesinde faaliyet göstereren Bilim Kurulu çerçevesinde normalleşme takvimini adım adım gerçekleştireceğiz. Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde husus yayınlandı.
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İş yerlerinin giriş saati kullanım alanı, müşteri sayısını gösteren bilgilendirme asılacaktır. 23-24-25-26 81 ilimizden tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
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Çarşamba günü gençlerimizle ilgili esneklik yine uygulanacaktır. Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.