20 yaş altı (0-14) ve 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek? Hangi gün, saat kaçta sokağa çıkış izni var?

Kısa da olsa dışarı çıktıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Cinci, "Uzun süredir dışarı çıkamadığımız için sıkılmıştık. Kısa da olsa dışarı çıkabildiğim için çok mutluyum. Dışarı evimin önünde yürüyüş yapabilmek çok iyi geldi. Ruhen de dışarı çıkmak beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.



Aydın



Bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan Aydın'da sokağa çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar dışarıda yoğunluk oluşturdu.



Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'nda yürüyüş yapanların dışında sokağa yalnız çıkamayan bazı vatandaşlara yakınları yardımcı oldu.



Denizli



Denizli'de sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı çevresinde yürüyüş yaptı.



Bazı kişiler de Delikli Çınar Yeni Cami avlusunda oturdu.



Manisa



Manisa il merkezinde Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül Caddeleri, Ulu Park, Emekliler Parkı başta olmak üzere park ve caddelerde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar yürüyüş yaptı.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki 11 noktada parklara ve meydanlara gelen 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı.



Uşak



Uşak'ta 65 yaş üstü vatandaşlar, kent merkezindeki İsmet Paşa Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi'nde yürüyüş yaptı.



Bazı vatandaşlar parklarda arkadaşlarıyla bir araya gelerek sosyal mesafe kuralları içerisinde sohbet etti.



Antalya



Antalya'da, özellikle deniz manzaralı Atatürk ve Falez parklarında yürüyüş yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Bazı yaşlılar bisiklete bindi, bazıları ise banklarda oturup denize seyrederek vakit geçirdi. Tekerlekli sandalyedeki bazı yaşlılar da yakınlarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini yaşadı.



Muğla



Muğla'da yapılan çağrıya kulak vererek evde kalanlar sayesinde 65 yaş ve üstü kişiler rahatlıkla sokaklarda yürüyüş yapıp parklarda güneşlendi.



Polis ekipleri ve bekçiler yoğunluk olan bölgelerde vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.



Marmaris ilçesinde ise sahiller ve yürüyüş yolları bir günlüğüne yaşlılar için açıldı. İlçede 65 yaş ve üstü kişilerle kronik hastalığı olanlar sahil ve yürüyüş yollarında sosyal mesafe kuralına riayet ederek gezdi. Diğer kent sakinleri ise büyük çoğunluğu yaşlılara saygı için sokağa çıkmadı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent meydanında yürüyüşe çıkanlara çiçek verdi, annelerin de gününü kutladı.



Ortaca ilçesinde uzun bir aradan sonra sokağa çıkanlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.



Bodrum ve Fethiye ilçelerinde de sahil bandında yürüyüş yapan 65 yaş ve üstü kişiler güneşlendi.



Isparta ve Burdur



Isparta ve Burdur'da da 65 yaş ve üstü kişilerle kronik rahatsızlığı bulunanlar kendileri için tanınan 4 saatlik sokak çıkma esnekliğini park ve sokaklarda yürüyüş yaparak değerlendirdi.



Burdur Valisi Hasan Şıldak, sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla sohbet etti bugünü iyi değerlendirmelerini söyledi.



Trabzon



Trabzon'da dışarı çıkan bu kapsamdaki vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Atatürk Alanı ve Uzunsokak'ta yürüyüş yaptı.



Maske taktıkları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri görülen vatandaşlar, araçlardan günlük gazeteler satın alarak parklarda zaman geçirdi.



Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerindeki kapalı iş yerlerinin vitrinlerine bakan vatandaşların, Anneler Günü dolayısıyla yakınlarıyla cep telefonlarıyla görüntülü görüştüğü gözlendi.



Bu arada, polis ekipleri de Atatürk Alanı başta olmak üzere cadde ve sokaklarda devriye görevi yaparak ihtiyacı olan yaşlıların taleplerini karşıladı.



Ordu



Ordu'da da saat 11.00 itibarıyla uzun aranın ardından sokağa çıkan vatandaşlar, sahil ve parklarda yürüyüş, spor aletlerinde egzersiz yaparken kimileri ise banklarda oturmayı tercih etti.



Sahilde yürüyüş yapanların sosyal mesafeyi koruduğu, çoğunun maske kullandığı gözlemlendi.



Bazı vatandaşların ATM'lerden para çektiği kentte, polis ve bekçiler vatandaşların yoğun kullandığı park ve sahil kesimlerinde yaya olarak devriye attı.



Gümüşhane



Gümüşhane'de de serbestlikten yararlanmak için saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan vatandaşlar, 15 Temmuz Zafer Meydanı ile Fatih Parkı'nı tercih etti. Vatandaşların sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına dikkat ettikleri görüldü.



65 yaşındaki Sami Demir, yaklaşık 60 gündür sokağa çıkmadığını belirterek, "Bugün hava da güzel. Biraz gezip bacaklarımızın açılmasını sağlayacağız. Bu karar bizim sağlığımız için. İnşallah tez zamanda bu virüsten kurtuluruz." diye konuştu.



Bayburt



Bayburt'ta sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ederek evlerinden ayrılan yaşlılar, soluğu kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi ile Çoruh Nehri kenarındaki yürüyüş alanlarında aldı.



Arkadaşlarıyla buluşarak, nehrin etrafında tur atıp sohbet eden yaşlılar, güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı.



Giresun



Giresun'da havanın güneşli olmasını da fırsat bilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, Gazi Caddesi ile Atatürk Meydanı'nda yoğunluk oluşturdu.



Giresun Emniyet Müdürlüğü görevlileri, cadde ve meydanlarda oluşturulan kontrol noktalarında dışarı çıkanlara maske dağıtarak vatandaşları sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyarıyor.



Artvin



Havanın soğuk olması nedeniyle çok fazla kişinin sokağa çıkmadığı Arvin'de, dışarı çıkanlar da bir süre yürüyüş yaptıktan sonra evlerine döndü.



RizeRize'de vatandaşların büyük bölümü camilere giderek sosyal mesafe kuralına uyarak vakit namazı kıldı. Bazıları ise parklarda vakit geçirdi.



Uzun aranın ardından sokağa çıkan 68 yaşındaki Necati Yılmaz, 12 Mart'tan bu yana ilk kez sokağa çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.



Erzurum



Hava sıcaklığının 6 derece olduğu Erzurum'da sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşların genel kurallara uyup maske taktıkları görüldü. Söz konusu vatandaşlar, Yakutiye ve Havuzbaşı Kent Meydanı ile Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yaptı, evlerine yakın semtlerdeki marketlerden alışveriş yapıp parklarda dinlenme fırsatı buldu.



Kars



Kars'ta ise Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, soğuk havaya rağmen Kars Kalesi eteklerindeki tarihi alanlar ile kent meydanında yürüyüş yaptı.



Bursa



Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sokağa çıkanların öncelikli tercihi, sahil bölgeleri oldu.



Sahili boydan boya yürüyen vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade etti.



Kütahya



Kütahya'da, saat 11.00'den itibaren sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri gözlendi.



Bazı kişiler, kentin hareketli bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi ve civarında yürüyüşe çıktı. Bazıları da cami avlularında oturup sohbet etti.



Bilecik



Bilecik'te 65 yaş üzeri kişiler, Atatürk Bulvarı'ndaki banklarda sosyal mesafeye uyarak birbirleriyle sohbet etti.



Kısıtlamanın ardından ilk defa sokağa çıkan vatandaşlar, park ve bahçelerde güneşli havanın tadını çıkardı.



Pazaryeri ilçesinde de vatandaşlar yürüyüş yaptı ve parklarda oturdu.



Adana



Adana'da sosyal mesafeyi koruyup, maske takan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokak, bulvar ve parklarda yürüyüş yaptı.



Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi, üstü açık otobüsle şehir merkezinde tur atarak vatandaşlara müzik dinletisi sunup karanfil dağıttı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, müzik eşliğinde oynayıp eğlendi.



Hatay



Hatay'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, yürüyüş ve egzersiz yaptı.



Atatürk Parkı'na çıkan vatandaşlardan 71 yaşındaki Mehmet Nur Omak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yasağın başından bu yana kurallara harfiyen uyduklarını ve evden çıkmadıklarını belirtti.



Mersin



Mersin'de belirlenen saatlerde sokak, cadde ve meydanlara çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.



Yürüyüş ve egzersiz yapan vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.



Polis ekipleri de kurallara uyulması konusunda vatandaşları uyardı.