65 yaş üstü vatandaşlar memleket yolunda

"EŞİM GELİNLERİN BENİ BEKLİYOR" Kurulan denetleme noktasında izin belgesini kontrol ettiren Fazlı Uyanık "Ben 1,5 ay önce memlekete gidecektim. Virüs nedeniyle bu zamana kadar kaldık. Ben burada kızımın ve damadımın yanında kalıyordum. Memleketimde eşim gelinlerim beni bekliyorlar bir daha da İstanbul'a gelmeyeceğim. Benim memleketim Çankırı, ben her sene Kasımda İstanbul'a geliyorum Nisan ayının 15'inde memlekete gidiyorum. Bu olaylar çıkınca gidemez oldum sağ olsun devletimiz izin verdi şimdide çıktık yola gidiyoruz" dedi.