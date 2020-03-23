65 yaş üstü ünlülerden mesaj var: Biz evdeyiz, siz de çıkmayın!

Aydemir Akbaş (84) - Yavru kedi sahiplenin “Hem 84 yaşındayım hem de bende KOAH var. Yani artık risk grubunun da ötesindeyim. Evde oturmaktan sıkılanlara tavsiyem; yavru kedi sahiplensinler. O zaman zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaklar. Milli beraberlik sadece savaşta olmaz. Şimdiki durum savaştan da önemli, çünkü düşman içeride.”