65 yaş üstü ünlülerden mesaj var: Biz evdeyiz, siz de çıkmayın!

Yaşı 65’in üzerinde olan ünlüler, yaşıtlarına çağrıda bulundu: “Lütfen siz de evde kalın.”
2
Selda Alkor (77) - Hayatta kalmak için
“Evde kalmak, hayatta kalmanın gereği. Biz de eşimle onu yapıyoruz. Yemek pişiriyorum, gardırop temizliği yapıyorum. Yün iplerimi çıkarıp hâlâ ‘Asmalı Konak’taki gibi örgü örebiliyor muyum diye bakıyorum. Bu çok ciddi bir süreç. Elimizden geleni yapmak zorundayız.”
3
Erol Evgin (72) - Sanat iyi gelir
Erol Evgin, evindeki resim atölyesinde çalışırken çekilen fotoğraflarını paylaştı: “Evde kaldığımız bu günlerde yarım kalan resimlerimi tamamlıyorum. Sizler de hobilerinize sarılın; müzik dinleyin, film izleyin, kitap okuyun. Sanat herkese iyi gelir. Moralinizi yüksek tutun. Evde kalın, bu günler de geçecek.”
4
Aydemir Akbaş (84) - Yavru kedi sahiplenin
“Hem 84 yaşındayım hem de bende KOAH var. Yani artık risk grubunun da ötesindeyim. Evde oturmaktan sıkılanlara tavsiyem; yavru kedi sahiplensinler. O zaman zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaklar. Milli beraberlik sadece savaşta olmaz. Şimdiki durum savaştan da önemli, çünkü düşman içeride.”
5
İbrahim Tatlıses (68) - Ben de evdeyim
İbrahim Tatlıses, bulmaca çözerken çektirdiği fotoğrafla sevenlerine seslendi: “Bu zor süreci evimde geçiriyorum. Lütfen sizler de evinizde kalın, güvende kalın. Ellerimizi bolca yıkamayı da unutmayalım.”