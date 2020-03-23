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Haber Giriş: 23 Mart 2020 - 07:53, /

65 yaş üstü ünlülerden mesaj var: Biz evdeyiz, siz de çıkmayın!

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını duyurdu.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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Yaşı 65’in üzerinde olan ünlüler, yaşıtlarına çağrıda bulundu: “Lütfen siz de evde kalın.”

2Selda Alkor (77) - Hayatta kalmak için

Selda Alkor (77) - Hayatta kalmak için

“Evde kalmak, hayatta kalmanın gereği. Biz de eşimle onu yapıyoruz. Yemek pişiriyorum, gardırop temizliği yapıyorum. Yün iplerimi çıkarıp hâlâ ‘Asmalı Konak’taki gibi örgü örebiliyor muyum diye bakıyorum. Bu çok ciddi bir süreç. Elimizden geleni yapmak zorundayız.”

3Erol Evgin (72) - Sanat iyi gelir

Erol Evgin (72) - Sanat iyi gelir

Erol Evgin, evindeki resim atölyesinde çalışırken çekilen fotoğraflarını paylaştı: “Evde kaldığımız bu günlerde yarım kalan resimlerimi tamamlıyorum. Sizler de hobilerinize sarılın; müzik dinleyin, film izleyin, kitap okuyun. Sanat herkese iyi gelir. Moralinizi yüksek tutun. Evde kalın, bu günler de geçecek.”

4Aydemir Akbaş (84) - Yavru kedi sahiplenin

Aydemir Akbaş (84) - Yavru kedi sahiplenin

“Hem 84 yaşındayım hem de bende KOAH var. Yani artık risk grubunun da ötesindeyim. Evde oturmaktan sıkılanlara tavsiyem; yavru kedi sahiplensinler. O zaman zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaklar. Milli beraberlik sadece savaşta olmaz. Şimdiki durum savaştan da önemli, çünkü düşman içeride.”

5İbrahim Tatlıses (68) - Ben de evdeyim

İbrahim Tatlıses (68) - Ben de evdeyim

İbrahim Tatlıses, bulmaca çözerken çektirdiği fotoğrafla sevenlerine seslendi: “Bu zor süreci evimde geçiriyorum. Lütfen sizler de evinizde kalın, güvende kalın. Ellerimizi bolca yıkamayı da unutmayalım.”

6Cüneyt Arkın (82) / Betül Arkın (73) - Instagram mesajı

Cüneyt Arkın (82) / Betül Arkın (73) - Instagram mesajı

Çift, Instagram’da “Evde kal Türkiye” mesajı yayınladı.

7Erdal Özyağcılar (72) - Bu da geçer

Erdal Özyağcılar (72) - Bu da geçer

Ünlü oyuncu sosyal medyada paylaştığı bu fotoğrafın altına “Bu da geçer yahu” yazdı.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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