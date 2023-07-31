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65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı? 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak? O ilde 1 Ağustos’tan itibaren başlıyor!

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#65 Yaş#65 Yaş Üstü Toplu Taşıma#65 Yaş Üzeri Toplu Taşıma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 10:41

Son dönemde artan akaryakıt fiyatları sebebiyle toplu taşımayla ilgili bazı tartışmalar başladı. 65 yaş üstü toplu taşıma ücretli mi olacak? sorusu da bu bağlamda gündemdeki yerini aldı. Bir il için 65 yaş üzeri toplu taşımanın ücretli olması kararı verildi. Buna göre önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kaldırıldı mı?

1/465 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak O ilde 1 Ağustos’tan itibaren başlıyor

65 yaş üstü toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması sonrası bir il radikal bir karara imza attı. Son günlerde yükselen akaryakıt fiyatları sebebiyle toplu taşıma ve ulaşımda maaliyetler aldı. Bu doğrultuda alınan karara göre bir ilimizde 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak. İşte detaylar…

2/465 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

65 yaş üzeri toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması son dönemde artmaya başladı. Özellikle akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonucunda birçok ilde toplu taşımanın 65 yaş üzerine ücretsiz olması gerektiği ifade edildi. Burdur’da ise 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı. Karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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3/465 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak O ilde 1 Ağustos’tan itibaren başlıyor

Burdur’da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu. Önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak.

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden yapılan açıklamada, "Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zammı ile akaryakıttaki fiyat artışı sonrası ilimizde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için yaptığımız hesaplamalar ile gerekli tutarın 20,00 TL olduğunda ancak giderlerimiz ve taşıma maliyeti karşılandığı görülmüştür. Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık.

4/4BURDUR’DA 65 YAŞ ÜSTÜ KARTLAR NE ZAMAN İPTAL EDİLECEK

BURDUR’DA 65 YAŞ ÜSTÜ KARTLAR NE ZAMAN İPTAL EDİLECEK?

Yaptığımız hesaplamada günlük tüm çalışan araçların cihaz cirosunu taşıdığımız ücretli ve ücretsiz yolcu sayısına böldüğümüzde yolcu taşıma kişi başına ortalama 6,08 TL olmaktadır. Toplu taşıma ücretlerine yapılacak olan zam toplu taşımayı ücretsiz kullanım yapanlara ve suiistimal edenlere yansımamakta sürekli olarak ücretini ödeyen kişileri zor durumda bırakmaktadır” denildi. Karar 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek.

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