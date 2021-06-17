65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı, devam ediyor mu?
65 yaş üstü toplu taşıma yasağı devam ediyor mu sorusu pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Pandemi dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanımını kısıtlayan İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgelerle konunun detaylarını yayımlıyor. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı kalktı mı, devam ediyor mu? İşte, o konu hakkında son gelişmeler dahlinde merak edilen bazı bilgiler
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1
65 yaş üstü toplu taşıma kullanım kısıtlaması, İçişleri Bakanlığı ve belediyeler işbirliği ile uygulanıyordu. Yayımlanan son genelge kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için toplu taşıma kısıtlaması hakkında açıklama yapıldı. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilecek mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2
65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.
Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır.
3
18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.
4
Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır.