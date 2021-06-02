65 yaş üstü toplu taşıma serbest mi? Genelgeden son detaylar!
65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi sorusu, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazandı. Genelgede yer alan bilgilere göre pek çok kişi, 65 yaş üstü toplu taşıma kısıtlaması, bir süre daha devam edecek. Ancak 65 yaş üstü aşı yapılan vatandaşlar için süreçte bazı esneklikler sağlanabilecek. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma serbest mi olacak? İşte, o konu hakkında Kabine Toplantısı sonrası yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bazı detaylar
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1
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ve toplu taşıma kullanım detayları İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yayımlanan genelgeye göre hareket edecek olan vatandaşlar, kapsam dışında hareket etmeleri durumunda cezai işlemle karşılaşabilecek. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 - 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.
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65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.
Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler istisna tutulacaktır.