65 yaş üstü toplu taşıma kullanmak serbest mi sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı konusunda geçtiğimiz haftalarda yeni kararlar alan İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü toplu taşıma hususunda ise net bir açıklama yaptı. Peki, bu açıklama çerçevesinde 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabiliyor mu? İşte, o çerçevede detaylı bilgiler
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65 yaş üstü toplu taşıma kullanımı hakkında detaylar pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Uzun süre tam kapanma dolayısıyla evde zaman geçiren 65 yaş üstü vatandaşlar, toplu taşıma hususunda izinlerinin olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, İçişleri Bakanlığı açıklaması çerçevesinde sokağa çıkma yasağı kapsamında 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilecek mi? İşte, o bilgiler
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65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAK MI?
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.
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Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
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Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.