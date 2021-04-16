65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi? 65 yaş üstü otobüs, metrobüs ve vapura binebilir mi? İşte sokağa çıkma yasağının ayrıntıları
Türkiye Ramazan ayına "kısmi kapanma" gündemiyle başladı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan kararlar, İçişleri Bakanlığı'nın dün yayımladığı genelgeyle hayata geçti. En dikkat çeken kısıtlamalar ise 65 yaş üstünü kapsıyordu. Peki, 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi? 65 yaş üstü otobüs, metrobüs ve vapura binebilir mi?
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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Alınan yeni kısıtlama kararlı ile 60 bin bandını geçen vaka sayılarında kayda değer bir azalma elde edilmesi hedefleniyor. Bu önlemlerin yetersiz kalması durumunda ise 'tam kapanma' olabileceği iddia ediliyor. İşte, 65 yaş üstüne altına dair alınan önlemler...
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İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. Akabinde bu yaş grubundakiler toplu taşıma araçlarını ise kullanamayacaklar.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili genelge yayınlandı. Genelgede şu ifadelere yer verildi;
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.
Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.
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65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI
Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.
Bu bilgilere göre tüm illerde 65 yaş üzeri için alınan son kararlar geçerli olacak.