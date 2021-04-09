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Gündem
Haber Giriş: 09 Nisan 2021 - 17:33 | 

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte illere göre kısıtlama saatleri

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının detayları İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Risk grubuna göre illerin açıklanmasının ardından düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Uygulama yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise devam ediyor. Çok yüksek risk grubundaki iller arasında Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ da bulunuyor.

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ve yasağın devam ettiği iller gündemde yer alıyor. Kabine Toplantısı’nın ardından risk gruplarına göre hangi ilin hangi kategoride olduğu belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde kaldırıldığı açıklandı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor?

265 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

3KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

4TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)

TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

5

MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Şırnak

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