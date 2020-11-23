65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir?
65 yaş üstüsokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge ile belli oldu. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı haftanın yedi günü uygulanıyor. Genelge içerisinde kısıtlamaya tabi olan vatandaşların ne zaman dışarı çıkabileceği açıklandı. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararlar geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından da detaylar yayımlanan genelge ile belli oldu. 81 ilde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Bakanlık cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığını bildirdi.
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İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.
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65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?
İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler hakkında sıkça sorulan sorular ve cevaplarını yayımladı. Genelgede, '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesinin alınmış olması şartı aranacaktır.' denildi.