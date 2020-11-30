65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta? İşte 65 yaş ve üstü sokağa çıkma saatleri
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri, gündemde yer alıyor. Koronavirüse yönelik yeni tedbirleri duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatler haricinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan kişiler açıklandı. Genelgede 20 yaş altı bireylerin gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekleri belirtildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta? İşte, 65 yaş ve üstü sokağa çıkma saatleri.
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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalar son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı haftanın yedi günü uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede "Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek." ifadesi kullanıldı.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
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İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
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"Buna göre, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
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Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.