65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 65 yaş üzeri yasak saatleri için önemli bilgiler
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı 81 ilde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirecek. 65 yaş üzeri yasak saatleri dahilinde sokağa çıkamayacak olan vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın genelge ile belirlediği saatlerde ise yine belirli koşullar kapsamında dışarı çıkabilecek. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı detayları nelerdir? 65 yaş üzeri vatandaşlar saat kaçta dışarı çıkabilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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1
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında detaylar İçişleri Bakanlığı Koronavirüs tedbirleri genelgesinde yer aldı. Belirli saatler dışında sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan 65 yaş üzeri vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarını ise sadece açıklanan saatlerde kullanabilecek. Peki, 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler
2
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65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde hafta içi (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması kararı verilmiştir.
3
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Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
4
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Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacaktır.