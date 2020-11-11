65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller: İstanbul, Ankara, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri
65 yaş üstüsokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamasının ardından vatandaşların araştırmaları hızlandı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların bir süre sokağa çıkmaları 81 il genelinde yasaklanmıştı. Normalleşme süreci ile beraber yasakların ortadan kaldırılmasının ardından bir süre sonra bazı iller için belirli saatlerde kısıtlama getirildi. Son açıklama ise İstanbul’dan geldi. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte merak edilen soruların yanıtları
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller ile ilgili son açıklamalar yakından takip ediliyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklaması İstanbul’dan geldi. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verdi. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalar…
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER
İSTANBUL
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verdi.
Açıklamada, muaf tutulacak kişilere ilişkin ise, "10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri olmak üzere kamu, görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına karar verildi." denildi. Kısıtlama 12 Kasım Perşembe günü başlayacak.
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ANKARA
Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.
Kararda, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan, kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve benzeri olmak üzere kamu görevlileri ile işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının söz konusu kısıtlamadan muaf tutulacakları ifade edildi.
BURSA
Bursa Valilğinden yapılan açıklamada, ‘İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir.’ ifadesi kullanıldı.
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ERZİNCAN
Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.
ESKİŞEHİR
Eskişehir'de, corona virüsü tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara her gün 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.KÜTAHYA
Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
"Bu kapsamda 6 Kasım 2020 itibarıyla ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 11.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının yasaklanmasına, kısıtlama saatlerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızca vefa sosyal destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçlarının ilgili kurumlarca karşılanmasına karar verilmiştir."GAZİANTEP
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakaları içerisinde 65 yaş üzerindekilerin hastalanma oranının önceki aya göre yükselişte olduğunun tespit edildiğini belirterek "Bu durum ölüm oranlarında da görülmektedir. Büyüklerimizin pazartesiden itibaren 10.00-16.00 saatleri haricinde dışarı çıkmaları yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.