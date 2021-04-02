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Gündem
Haber Giriş: 02 Nisan 2021 - 11:05 | 

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Kabine Toplantısı’nın ardından risk gruplarına göre hangi ilin hangi kategoride olduğu belli oldu. Yayımlanan genelgeye göre çok yüksek riskli iller grubunda 58 il bulunuyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte izin saatleri ve iller hakkında bilgiler

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Risk grubuna göre illerin açıklanmasının ardından düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Uygulama yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise devam ediyor. Yeni açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller grubunda aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 58 il, yüksek riskli iller grubunda ise 12 il bulunuyor.

265 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

3KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

4TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)

TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

5SARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

SARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Şırnak

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