65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Risk grubuna göre illerin açıklanmasının ardından düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Uygulama yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise devam ediyor. Yeni açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller grubunda aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 58 il, yüksek riskli iller grubunda ise 12 il bulunuyor.