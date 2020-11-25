65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman ve saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri genelgede belli oldu!

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının detayları araştırılıyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yayımlanan genelgeye göre istisna kapsamında olmayan 65 yaş üstü gün içerisinde belirli saatlerde dışarı çıkabilecek. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte genelge içerisinde yer alan konu ile ilgili bilgiler



65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar yayımlanan genelge ile duyuruldu. Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini ve istisna kapsamındaki kişiler de duyurdu.