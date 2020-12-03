65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman ve saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamalar takip ediliyor. Hafta başında yapılan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta içi ve belirli saatlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanabileceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede de 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı getirildiği bildirildi. Geçtiğimiz haftalarda da 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı saatleri açıklanmıştı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman ve saat kaçta? İşte, ayrıntılar.
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri gündemde yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların belirli saatlerde dışarıya çıkabileceği açıklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 'Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.' ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstü ve 20 yaş altının toplu taşımayı kullanamayacağını duyurdu.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
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İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak .Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
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65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan şunları söyledi;
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65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.