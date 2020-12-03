65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman ve saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak .Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.