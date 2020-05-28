65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? Gözler kabine toplantısında!
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği araştırılıyor. 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Bu toplantıda normalleşme süreci ele alınacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında belirli tarihlerde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar en son 24 Mayıs’ta belirli saatlerde dışarı çıkabildiler. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor?
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65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kısıtlamada vatandaşlar sokağa çıkma izninin olduğu günlerde dışarı çıkabiliyorlar. Bugün yapılacak olan kabine toplantısında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir açıklama yapılıp yapılmayacağı merak konusu haline geldi. 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?
Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Alınacak yeni kararlar masada olacak. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındaki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidilmişti. Kısıtlamanın tamamen kalkması henüz öngörülmüyor. Kabine toplantısında bazı toplu alanlara girmelerinin sınırlandırılarak kısıtlamanın tamamen kaldırılmasının değerlendireceği belirtiliyor.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
65 yaş üzeri vatandaşlar her hafta pazar günü belirli saatler aralığında dışarı çıkabiliyorlar. Bu hafta da yani 31 Mayıs tarihinde belli saat aralığında dışarı çıkma izninin uygulanması bekleniliyor. Bugün yapılan kabine toplantısında açıklama yapılır yapılmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
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KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?
Kabine toplantısında konuşulacak gündem konuları şu şekilde olacak; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak. İllerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması değerlendirilecek. Bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da toplantıda değerlendirilecek. Kısıtlama uygulamalarının bazı illerde belli bir süre devam edebileceği ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği öğrenildi. Nikah salonlarının azami yüzde 25 kapasitesinin aşılmaması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapma şartıyla faaliyete geçmesi bekleniyor. Yine kabine toplantısında çay bahçesi, açık eğlence yerlerinin ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor. Alınan kararlar toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.