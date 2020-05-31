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Hürriyet
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Haber Giriş: 31 Mayıs 2020 - 18:19,

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında bugün bir kez daha sokağa çıktı. İki aydan bu yana sokağa çıkması kısıtlı olan bu yaş grubundaki vatandaşlar, yasakların kendileri için ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında kendileri için belirlenen gün ve saatte dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yasakların kaldırılacağı günü bekliyor. Normalleşme yönünde pek çok önemli adım atılırken, 65 yaş üstü vatandaşların ne zaman sokağa rahatça çıkabileceği sorgulanıyor. İşte, '65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?' sorusunun yanıtı...

2KİMLER YASAKTAN MUAF
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KİMLER YASAKTAN MUAF?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

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Genelgeye göre, daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

4UYMAYANLARA CEZA
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UYMAYANLARA CEZA

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

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Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

665 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor.

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Karar vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilecek. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek.

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Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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