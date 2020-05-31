Koronavirüs tedbirleri kapsamında kendileri için belirlenen gün ve saatte dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, yasakların kaldırılacağı günü bekliyor. Normalleşme yönünde pek çok önemli adım atılırken, 65 yaş üstü vatandaşların ne zaman sokağa rahatça çıkabileceği sorgulanıyor. İşte, '65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?' sorusunun yanıtı...