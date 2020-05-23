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Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 20:33,

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde getirilen serbestlikle ikinci kez sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 65 yaş üstü yaş grubundaki vatandaşlar, yasağın tamamen ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

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Belli yaş grupları için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Milyonlarca 65 yaş üstü vatandaş da sokağa çıkma yasağı ile karşı karşıya. Yakın zaman önce alınan kararla 65 yaş üstü için haftanın belirli gün ve saatinde serbestlik getirilmişti. Gözler şimdi yasağın tamamen kalkacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

2İKİNCİ KEZ SOKAĞA ÇIKTILAR
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İKİNCİ KEZ SOKAĞA ÇIKTILAR

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile bir haftalık aranın ardından yeniden sokağa çıktı.

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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar, park ve bahçeleri gezdi. 

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Vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı. Bazıları spor yaparak, bazıları da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan yollarda yürüyerek zaman geçirdi. Kimi vatandaşlar evcil hayvanlarını gezdirdi, tek başına sokağa çıkmakta zorluk yaşayanlara ise refakatçileri eşlik etti.

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Park ve bahçelerin çevresinde önlem alan polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

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Kısıtlamanın ardından ilk defa izinle 10 Mayıs'ta dışarı çıkabilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, ikinci kez sokağa çıktıklarında da maske taktığı ve tedbir kurallarına uyduğu görüldü.

7YASAK NE ZAMAN BİTECEK
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YASAK NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği henüz belli değil. Corona virüsü salgınında risk tamamen ortadan kalkana kadar, bu önlemlerin devam edeceği düşünülüyor.

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