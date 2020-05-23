65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

YASAK NE ZAMAN BİTECEK? 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği henüz belli değil. Corona virüsü salgınında risk tamamen ortadan kalkana kadar, bu önlemlerin devam edeceği düşünülüyor.