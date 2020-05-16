65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaşlılara sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta?

Yaşlılar sokağa ne zaman çıkabilecek? sorusunun yanıtı hafta sonunun gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları haftada bir gün sokağa çıkma izine tabi olacaklar. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ile ilgili merak edilenler...