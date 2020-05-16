65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaşlılara sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta?
65 yaş üstü sokağa çıkma izni, normalleşme takviminin kademeli olarak hayata geçmesiyle gündeme geldi. 11 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlar bu hafta sokağa çıkabileceğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sıcak hava uyarısının ardından ise yaşlıların sokağa çıkma saati son dakika değiştirildi. Bu kapsamda yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Yaşlılara sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yaşlılar sokağa ne zaman çıkabilecek? sorusunun yanıtı hafta sonunun gelmesiyle araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları haftada bir gün sokağa çıkma izine tabi olacaklar. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ile ilgili merak edilenler...
2
Abone Ol
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklar.
3
Abone Ol
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12:00-18:00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir" denildi.
4
Abone Ol
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SAAT DEĞİŞİKLİĞİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12:00- 18:00 saatlerinde sokağa çıkabilecek" denildi.