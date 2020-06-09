65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ve saatlerini açıkladı!
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saatinin 22.00'den 24.00'e uzatıldığını duyuran Erdoğan, 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla kaldırıldığını, 65 yaş üstü vatandaşların her gün belli saatlerde sokağa çıkabileceğini ifade etti. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izniyla ilgili detaylar.
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Corona virüsü normalleşme sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu. Son dakika bilgiler veren Erdoğan 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini belirtti. Yeni karara göre, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacak.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının durumu merak ediliyordu. 9 Haziran Salı günü yapılan Kabine Toplantısı'nda Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararları şu şekilde açıkladı:
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"Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatılmıştır. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir salgının, tehdidin, ülke ve millet olarak birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden, dayanışmamızdan büyük olmadığı inancıyla yolumuza devam ediyoruz." dedi.