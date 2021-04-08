65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ve detaylar

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan daha önceki genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;



Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.