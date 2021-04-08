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GeriGündem 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ve detaylar
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Haber Giriş: 08 Nisan 2021 - 02:29 | 

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ve detaylar

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, İstanbul, Ankara, İzmir gibi yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde devam ediyor. Kabine Toplantısı kararlarına göre, koronavirüste risk grubunda yer alan bu yaş grubu için düşük ve orta risk grubundaki illerse sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre ise diğer illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi. Kademeli normalleşme süreci devam ederken, gözler 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ve konuyla ilgili ayrıntılar.

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında son durum vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle hayata geçirilen yeni önlemler ile düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise 10.00-14.00 saatleri arasında, sokağa çıkabilecekleri kararlaştırıldı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman kaldırılacağı ise henüz belli olmadı.

265 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILACAK

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILACAK?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının yüksek ve çok yüksek riskli kaldırılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Normalleşme sürecinde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için nihai kararın Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi bekleniyor.

365 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

65 YAŞ ÜZERİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan daha önceki genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

465 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

KIRMIZI KATEGORİ

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

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TURUNCU KATEGORİ

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

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