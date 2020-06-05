65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden kısıtlama ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.