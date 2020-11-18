65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Genelge yayımlandı! İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri
Son Dakika Haber... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri, son dakika gelişmelerin ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüse yönelik yeni tedbirleri duyurdu. Erdoğan açıklamasında 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatler haricinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti. Açıklama sonrası 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının detaylarına gözler çevrildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte, ayrıntılar.
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65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri ile uygulanmaya başlanacak. Kabine Toplantısı'nda alınan yeni koronavirüs önlemlerini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulamasının devam ettiğini aktardı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede "Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek." ifadesi kullanıldı.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN?
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.
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Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.
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Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
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"Buna göre, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.