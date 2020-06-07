65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve ne zaman bitecek?

Bir süredir devam etmekte olan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Şu ana kadar belirli saatlerde dışarı çıkma iznine sahip olan 65 yaş üstü vatandaşlar, son gelişmelerle birlikte sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı yönünde bazı iddiaları değerlendiriyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?



Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.