65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kalkıp kalmadığı araştırılıyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ne zaman? Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir uygulanan yasak ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmış ve sokağa çıkma saatlerini duyurmuştu. 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.