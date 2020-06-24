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GeriGündem 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri
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Haber Giriş: 24 Haziran 2020 - 10:51,

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara bir süredir kısıtlama uygulanıyordu. Son açıklamada 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı açıklanmıştı. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü saat kaça kadar dışarı çıkabilir?

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kalkıp kalmadığı araştırılıyor. 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ne zaman? Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir uygulanan yasak ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmış ve sokağa çıkma saatlerini duyurmuştu. 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor.

265 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yapıldı. Yasak tamamen kalkmadı ancak 65 yaş üstü vatandaşlar her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.

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