65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaktı mı sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden yasak ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü belirli saatler aralığında dışarı çıkabileceğini açıkladı. İşte detaylar…
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı araştırılan konular arasında bulunuyor. Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü belirli saatler aralığında dışarı çıkabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini duyurdu.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yapıldı. Yasak tamamen kalkmadı ancak 65 yaş üstü vatandaşlar her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.
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65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN DIŞARI ÇIKABİLİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.