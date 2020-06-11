65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilir?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı araştırılan konular arasında bulunuyor. Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü belirli saatler aralığında dışarı çıkabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini duyurdu.