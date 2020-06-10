65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Corona virüsü normalleşme adımları devam ederken, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Kabine Toplantısı sonrası corona virüsü gündemine dair atılacak yeni adımları duyuran Erdoğan, lokanta kafe gibi işletmelerin kapanış saatinin 22'den 24'e uzatıldığını söyledi. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağıyla ilgili de açıklama yapan Cumhurbaşkanı "65 üstü yaşları 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı kısıtlaması ile ebeveynlerin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır." dedi.



18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;



Gösteri gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyet geçebilecektir.65 üstü yaşları 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir.18 yaş altı kısıtlaması ile ebebeylerin yanıdna olma şartı ile tümü ile kalkmıştır.