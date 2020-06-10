65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından resmen kalktı. Buna göre 65 yaş üstü vatandaşlar, saat 10.00 ile 20.00 arasında belirli kurallar çerçevesinde dışarı çıkabilecek.Gerekli önemi göstermeyerek kurallara uymayan 65 yaş üstü vatandaşlara cezai işlemin uygulanmaya devam edileceği süreçte, olumsuzluklar gözlenmesi halinde yeniden değerlendirme yapılabilecek. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Corona virüsü normalleşme adımları devam ederken, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Kabine Toplantısı sonrası corona virüsü gündemine dair atılacak yeni adımları duyuran Erdoğan, lokanta kafe gibi işletmelerin kapanış saatinin 22'den 24'e uzatıldığını söyledi. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağıyla ilgili de açıklama yapan Cumhurbaşkanı "65 üstü yaşları 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı kısıtlaması ile ebeveynlerin yanında olma şartı ile tümü ile kalkmıştır." dedi.
18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;
Gösteri gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyet geçebilecektir.65 üstü yaşları 10 ile 20 arasında dışarı çıkabilecektir.18 yaş altı kısıtlaması ile ebebeylerin yanıdna olma şartı ile tümü ile kalkmıştır.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, koronavirüsle mücadele çalışmaları hakkında brifing verdi. Kabinede, 1 Haziran’da başlatılan ve 9 günü geride bırakan normalleşme dönemi bilançosu da değerlendirildi.
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Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağıyla ilgili şunları söyledi;Hiçbir salgının, tehdidin ülke olarak birliğimizden kardeşliğimizden büyük olmadığı inancıyla devam ediyoruz.Bu haftadaki toplantımızda aldığımız kararlar,Lokanta kafe, gibi işletmelerin kapanış saati 22'den 24'e uzatılmıştır.