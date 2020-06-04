65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor mu? Fahrettin Koca yapılan yeni çalışmayı anlattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçti ve soruları yanıtladı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı sorusu internette vatandaşlar tarafından aratılan ve cevap arayan ilk sorulardan biriydi. Basın mensupları da bu soruyu canlı yayında Fahrettin Koca'ya yönelttiler. Koca yaptığı açıklamada daha fazla çıkmaya imkan tanıyanacak bir plan üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte detaylar
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı konusu son haftalarda cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. '65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?' sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, 65 yaş ve üzerindekilerin daha fazla sokağa çıkmasına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını bildirdi.
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İl bazında, vakaların yayılımında değişiklik olursa her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nda böyle bir öneresi oldu. Gerektiğinde iller bazında gündeme her zaman gelebilir. 65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu.
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Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizinde haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur.
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Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını belirten Koca, Kovid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini söyledi.
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"Sokağa çıkma noktasında kısıtlı olan en son Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekliyle büyüklerimizin haftada bir gün, gençlerimizin de haftada iki gün sokağa çıkma saatleri de belirtildiği şekilde uygulanıyor. Bilim Kurulu'nda bu gündeme geldi.
Özellikle daha çok büyüklerimizin hareket kısıtlılığı ve benzeri sorunlar nedeniyle bunun artırılmasının doğru olacağı şeklinde bir yaklaşım var. Düzenleme önümüzdeki hafta muhtemelen gündeme gelmiş olur, daha net bir karar. Bilim Kurulu'nun önerisi Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmiş olur. O durumda zaten açıklanmış olur. Yani bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu, gelecek hafta bu netleşmiş olur."
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Koca, büyüklerin ve gençlerin bu kısıtlılığına, bu fedakarlığına son vermenin tedbirlere uyulmasıyla doğru orantılı olduğunu yineledi.