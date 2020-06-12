MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri65 yaş üstü sokağa çıkma izin günleri ne zaman? 65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkacak?
GeriGündem 65 yaş üstü sokağa çıkma izin günleri ne zaman? 65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 23:46,

65 yaş üstü sokağa çıkma izin günleri ne zaman? 65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma izin günleri ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyuran Erdoğan, 65 yaş üstünün haftanın her günü belirli saatlerde sokağa çıkabileceğini söyledi. Böylece 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında esnemeye gidildi. Gözler şimdi 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatlerinde. İşte, ayrıntılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının son durumu gündemde yer almaya devam ediyor. Normalleşme sürecinde alınan yeni kararlar hayata geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini duyurdu. İşte, o konu ile ilgili merak edilenler...

265 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yapıldı. Yasak tamamen kalkmadı ancak 65 yaş üstü vatandaşlar her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.

365 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN DIŞARI ÇIKABİLİR
Abone Olgoogle-news

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN DIŞARI ÇIKABİLİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

4
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi