65 yaş üstü sokağa çıkma izin günleri ne zaman? 65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkacak?
65 yaş üstü sokağa çıkma izin günleri ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyuran Erdoğan, 65 yaş üstünün haftanın her günü belirli saatlerde sokağa çıkabileceğini söyledi. Böylece 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında esnemeye gidildi. Gözler şimdi 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatlerinde. İşte, ayrıntılar.
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının son durumu gündemde yer almaya devam ediyor. Normalleşme sürecinde alınan yeni kararlar hayata geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini duyurdu. İşte, o konu ile ilgili merak edilenler...
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yapıldı. Yasak tamamen kalkmadı ancak 65 yaş üstü vatandaşlar her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler.
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65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN DIŞARI ÇIKABİLİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.