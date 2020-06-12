65 yaş üstü sokağa çıkma izin günleri ne zaman? 65 yaş üstü saat kaçta sokağa çıkacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının son durumu gündemde yer almaya devam ediyor. Normalleşme sürecinde alınan yeni kararlar hayata geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini duyurdu. İşte, o konu ile ilgili merak edilenler...