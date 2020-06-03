65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Fahrettin Koca açıkladı..

İl bazında, vakaların yayılımında değişiklik olursa her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nda böyle bir öneresi oldu. Gerektiğinde iller bazında gündeme her zaman gelebilir. 65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu.