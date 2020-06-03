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HaberlerGündem Haberleri65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Fahrettin Koca açıkladı..
GeriGündem 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Fahrettin Koca açıkladı..
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Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 20:30,

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Fahrettin Koca açıkladı..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? sorusu üzerine açıklamalarda bulunan Koca, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni bir düzenleme geleceğini ve günlerin daha da arttırılma planının olduğunu açıkladı.. İşte Fahrettin Koca'nın yapıtığı açıklamanın detayları

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165 YAŞ ÜSTÜ VE GENÇLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
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65 YAŞ ÜSTÜ VE GENÇLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Sokağa çıkma kısıtlaması daha çok en son 15 ilkimizde gerçekleşmişti. İllerdeki geçişlerin kısıtlandığı bir durumdu. Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok.

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İl bazında, vakaların yayılımında değişiklik olursa her zaman karar almak mümkün olabilir. Bilim Kurulu'nda böyle bir öneresi oldu. Gerektiğinde iller bazında gündeme her zaman gelebilir. 65 yaş üstü ve gençlerimizle ilgili, en çok fedakarlık gösteren onlar oldu.

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Halen sokağa çıkmada kısıtlı olan büyüklerimizin haftada 1 gün, gençlerimizinde haftada 2 gün sokağa çıkma izni bulunuyor. Düzenleme ile ilgili önümüzdeki hafta gündeme gelmiş olur.

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Bir düzenleme yapılması gündeme gelmiş oldu. Önümüzdeki hafta netleşmiş olur. Büyüklerimizin ve gençlerimizin fedakarlığına son vermek, 53 milyon kişinin tedbirlere uymasıyla doğru orantılıdır.

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