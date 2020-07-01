65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Bakan Koca'dan 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleriyle ilgili açıklama
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle beraber, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında esnemeye gidildi ve bu yaş grubundakilerin sokağa çıkma izinleri belli saatler kapsamına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının son bulmasının ardından, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının tamamen biteceği tarihe gözler çevrildi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri ve ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Korona virüsü normalleşme adımlarıyla beraber, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran öncesi başlayan normalleşme sürecinde 65 yaş üstü vatandaşların ise haftanın her günü saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerini belirtti. Kısıtlamanın tamamen kaldırılacağı tarih ise henüz açıklanmamışken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağıyla ilgili "Büyüklerimizle ilgili bu kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu öneri olarak söylüyor." dedi.
2
Abone Ol
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?
Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamada 65 yaş ve üzerindekilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri ifade edildi.
Ancak 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasındaki saat kısıtlamasının tamamen ne zaman kaldırılacağı henüz belli değil. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.
3
Abone Ol
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatlerinde esneme yapılıp yapılmayacağı ile ilgili şunları söyledi;
Bununla ilgili herhangi bir gündem olmadı. Ama şunu söyleyebilirim. Büyüklerimizle ilgili bu kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu öneri olarak söylüyor. Çünkü vefat edenlerin yoğun bakım ve entübe hasta sayımızın giderek arttığını görüyoruz. Bizim şu dönemde normalleşme ile bu virüsü kolay taşıdığını büyüklerimiz için daha risk taşıdığını görüyoruz. O nedenle kısıtlamanın devamından yanayız.
4
Abone Ol
'65 yaş üstü kısıtlama gelecek mi? sorusuna da yanıt veren Bakan Koca, var olan kısıtlamanın yeterli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi;
Gündeme geldi ama bir kısıtlama yapılması şeklinde olmadı. Varolan kısıtlamanın bu dönemde yeterli olduğu. Büyüklerimizin mutlak dışarıda maskeli olması gerektiği, mesafeyi koruyamayacakları ortamlara girmemeleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Büyüklerimizle yakın temas içinde olmamamalı, bizlerin mutlak "ben bunu daha hafif geçiriyorum" diyerek rahat davranmamaları, büyüklerimizi korumak anlamında maskeyi zorunlu kullanmak gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum.
5
Abone Ol
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZİN SAATLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.
6
Abone Ol
65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek.
7
Abone Ol
65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere, Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını gerçekleştirebilecek.