65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Bakan Koca'dan 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleriyle ilgili açıklama

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatlerinde esneme yapılıp yapılmayacağı ile ilgili şunları söyledi;



Bununla ilgili herhangi bir gündem olmadı. Ama şunu söyleyebilirim. Büyüklerimizle ilgili bu kısıtlamanın devam etmesi gerektiğini Bilim Kurulu öneri olarak söylüyor. Çünkü vefat edenlerin yoğun bakım ve entübe hasta sayımızın giderek arttığını görüyoruz. Bizim şu dönemde normalleşme ile bu virüsü kolay taşıdığını büyüklerimiz için daha risk taşıdığını görüyoruz. O nedenle kısıtlamanın devamından yanayız.



