65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri ve günleri!
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle beraber, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında esnemeye gidildi ve bu yaş grubundakilerin sokağa çıkma izinleri belli saatler kapsamına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının son bulmasının ardından, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının tamamen biteceği tarihe gözler çevrildi. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri ve ayrıntılar.
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Korona virüsü normalleşme adımlarıyla beraber, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran öncesi başlayan normalleşme sürecinde 65 yaş üstü vatandaşların ise haftanın her günü saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerini belirtti. Kısıtlamanın tamamen kaldırılacağı tarih ise henüz belli değil.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?
Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamada 65 yaş ve üzerindekilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri ifade edildi.
Ancak 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasındaki saat kısıtlamasının tamamen ne zaman kaldırılacağı henüz belli değil. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZİN SAATLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran öncesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.
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65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek.
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65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere, Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını gerçekleştirebilecek.