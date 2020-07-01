65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri ve günleri!

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI? Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamada 65 yaş ve üzerindekilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri ifade edildi.



Ancak 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasındaki saat kısıtlamasının tamamen ne zaman kaldırılacağı henüz belli değil. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.