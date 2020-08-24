65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Bu illerde yaşayanlar dikkat!

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE? İZMİR: 65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.



KONYA



Konya Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Karar gereği bu kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi.



Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında yer alan Konya’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında bugün toplandı. Kurulda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmalarına karar verildi. Koronavirüs salgınının kontrol altında tutulması amacıyla kurulda alınan kararlar şöyle açıklandı:



"65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin pazar yeri, AVM, piknik vb. alanlarında bulunmamalarına, toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına, 21.08.2020 tarihinden itibaren salon, sokak, köy ve kır düğünü gibi organizasyonların en fazla 50 kişilik ve nikah merasimi şeklinde düzenlenmesine, bu etkinliklerde mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumun sağlanmasına, ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin ve 16 yaş altı vatandaşlarımızın (1. derece yakını olanlar hariç) bu merasimlere katılmamasına, bu merasimlerin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22.00’ye kadar sonlandırılmasına ve en fazla 2 saat içinde bitirilmesine, ilimizde faaliyet gösteren kamu/özel tüm kurum ve kuruluşlarda öğünler haricinde çay-kahve-kahvaltı vb. organizasyonların yapılmamasına, fazla personel çalışan yerlerde imkan ölçüsünde öğle yemeklerinin birden fazla mekanda yenmesini sağlayacak uygulamalar yapılmasına, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda vb. yerlerde yüz yüze taziye yapılmamasına karar verildi."



TEKİRDAĞ: Sokak düğünlerinin süresi 3 saat. 65 yaş ve üstünün 16.00-18.00 saatlerinde toplu ulaşımı kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi gibi faaliyetleri kısıtlandı.



ANKARA

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vakalar sonrası yeni kararlar aldı. Ankara'da 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Ayrıca taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.



BURSA

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının iptal edilerek yeni düzenleme yapıldığı bildirildi. Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının iptal edilerek yeni düzenleme yapıldığı bildirildi. Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasının da kararlaştırıldığı aktarıldı.



MANİSA

65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00- 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30’dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.



BOLU: 65 yaş ve üstüne toplu ulaşım araçlarını kullanmaları, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yasaklandı. Kentte cadde ve sokaklarda sigara içilmesi, dondurma, çekirdek yemek yasak.



BALIKESİR: 65 yaş ve üstü vatandaşlar 1’inci ve 2’nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacak. Bu grup saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine de giremeyecek.