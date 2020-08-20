65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanıyor? İçişleri Bakanlığı duyurdu!

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bazı illerde saat aralıklarında uygulanıyor. İl bazında saat aralıklarına göre dışarı çıkma hakkına sahip olacak olan 65 yaş üstü vatandaşlar, genelgeye uymadıkları halde cezai müeyyide ile karşılaşacak. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanıyor? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler