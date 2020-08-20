65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanıyor? İçişleri Bakanlığı duyurdu!
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için yeni kararlar alan İçişleri Bakanlığı, bu kararları valiliklere gönderdiği genelgeler aracılığıyla duyurdu. Koronavirüs dolayısıyla ortaya çıkacak olan olumsuzlukların önüne geçmek için uygulanan sokağa çıkma yasağı, durumun kritik olduğu illerde yürürlüğe girdi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bazı illerde saat aralıklarında uygulanıyor. İl bazında saat aralıklarına göre dışarı çıkma hakkına sahip olacak olan 65 yaş üstü vatandaşlar, genelgeye uymadıkları halde cezai müeyyide ile karşılaşacak. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanıyor? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler
2
Abone Ol
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?
İZMİR: 65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.
3
Abone Ol
TEKİRDAĞ: Sokak düğünlerinin süresi 3 saat. 65 yaş ve üstünün 16.00-18.00 saatlerinde toplu ulaşımı kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi gibi faaliyetleri kısıtlandı.
4
Abone Ol
BOLU: 65 yaş ve üstüne toplu ulaşım araçlarını kullanmaları, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yasaklandı. Kentte cadde ve sokaklarda sigara içilmesi, dondurma, çekirdek yemek yasak.
BALIKESİR: 65 yaş ve üstü vatandaşlar 1’inci ve 2’nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacak. Bu grup saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine de giremeyecek.
5
Abone Ol
TUNCELİ: 65 yaş ve üstü her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.